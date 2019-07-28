شكرا لقرائتكم أعلى درجة حرارة سجلت في المملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-28 أعلى درجة حرارة سجلت في المملكة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض سجل مرصد القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم حيث وصلت إلى 47 درجة مئوية. Advertisements وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن مرصد القصيم والرياض سجّلا 46 درجة لكل منهما في حين سجل مرصد رفحاء ومرصد وادي الدواسر 45 درجة لكل منهما. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان. ا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعلى درجة حرارة سجلت في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.