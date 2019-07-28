2019-07-28

فيديو.. الزعاق: الأجواء تتحسن بعد 20 يومًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن الأجواء سوف تتحسن بعد 20 يومًا.

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وقال الزعاق : إن الصيف في المجمل يتكون من 3 مواسم رئيسية هي كنة الثريا، ومربعانية القيظ، وجمرة القيظ، وكل موسم منها مدته 40 يومًا.

وأردف أنه بعد انتهاء هذه الـ120 يومًا يدخل موسم سهيل، وهو من اسمه يدلّ على أن الأجواء تتحسن والأمور تسير إلى الأسهل.

