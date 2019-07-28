أمطار متفاوتة على قرى ومراكز أحد رفيدة

2019-07-28

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني- أحد رفيدة

هطلت ظهر اليوم أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على محافظة أحد رفيدة، وعلى بعض من القرى والمراكز التابعة لها.

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ولازالت الأجواء تشهد سحباً متفرقة على المنطقة توحي ببوادر الخير جعلها الله أمطار خير وبركة وأعمّ بها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.