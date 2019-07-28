شاهد.. لحظة تدشين أمير عسير توسعة مطار أبها

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - أبها

في إطار جهود الدولة لتنمية كافة المدن والمناطق، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، قبل يومين، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي.

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وتأتي هذه التوسعة ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.