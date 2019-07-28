أمير الشرقية يطلع على استعدادات المنافذ لاستقبال الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم بمكتبه بديوان الإمارة مدراء منافذ المنطقة الشرقية، للاطلاع على استعدادات الجهات العاملة في المنافذ لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام.
ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي امتدادا لما دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الميمون، مؤكدا أنه يتوجب على العاملين في المنافذ كافة أن يستشعروا الأمانة التي يحملونها تجاه ضيوف الرحمن، وأنهم واجهة هذه البلاد، مما يحتم عليهم أن لا يتوانوا عن بذل كل الجهود وفق الإمكانات الكبيرة التي سخرتها الدولة، وتقديم التسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بحول الله سالمين آمنين، مشددا على ضرورة الوقوف الميداني على المواقع كافة، والتأكد من خطط السلامة والطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية، سائلا الله لهم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم.
حضر اللقاء مدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد عويد العنزي، ومدير جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، ومدير جمرك البطحاء سعود العنزي، ومدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري، ومدير جمرك الرقعي علي الحمامه، والعقيد خالد القحطاني مدير جوازات البطحاء، والعقيد ضويحي السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد، والعقيد حمدان البقمي مدير جوازات الخفجي، والرائد عبدالله الزهراني مدير جوازات الرقعي.
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