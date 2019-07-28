أمير الشرقية يطلع على استعدادات المنافذ لاستقبال الحجاج

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ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي امتدادا لما دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الميمون، مؤكدا أنه يتوجب على العاملين في المنافذ كافة أن يستشعروا الأمانة التي يحملونها تجاه ضيوف الرحمن، وأنهم واجهة هذه البلاد، مما يحتم عليهم أن لا يتوانوا عن بذل كل الجهود وفق الإمكانات الكبيرة التي سخرتها الدولة، وتقديم التسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بحول الله سالمين آمنين، مشددا على ضرورة الوقوف الميداني على المواقع كافة، والتأكد من خطط السلامة والطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية، سائلا الله لهم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم.