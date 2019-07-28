السعودية | بـ16 مختبرا وبنك دم.. الصحة السعودية "تؤمن" ضيوف الرحمن

شكرا لقرائتكم بـ16 مختبرا وبنك دم.. الصحة السعودية "تؤمن" ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جهزت وزارة الصحة في السعودية جميع أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمشاعر المقدسة (منى ــ عرفات)، حيث تم تشغيل 8 مختبرات طبية، و8 بنوك دم بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وبأيدٍ سعودية من أطباء وأخصائيين في علوم المختبرات المختلفة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المختبرات تقوم باستقبال العينات وإصدار النتائج بنظام دقيق جداً يضمن سلامة جميع النتائج المخبرية، وذلك اعتماداً على برنامج جودة خارجية من قبل شركة عالمية. وتم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي بمستشفى شرق عرفات، الذي تتوفر به الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية لفيروسات كورونا والإنفلونزا المستجدة، حيث تتوفر جميع المحاليل والكواشف المخبرية وتعمل بأيدٍ سعودية من أطباء وأخصائيي مختبرات طبية بنسبة 100%.

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وبينت الوزارة أن المختبر يقوم بخدماته لحجاج بيت الله تعالى بمشعري منى وعرفات، حيث تصدر النتائج خلال مدة وجيزة جداً وفق برتوكول عالمي ومعايير معتمدة ويشرف عليها لجنة المختبرات وبنوك الدم بالحج لعام 1440هـ.

في ذات السياق شكلت "الصحة" لجنة خاصة بالمتابعة والإشراف على المختبرات وبنوك الدم بمسمى (لجنة الإشراف الفني على المختبرات وخدمات نقل الدم لحج عام 1440هـ)، حيث تقوم بمتابعة وتشغيل المختبرات وبنوك الدم وتأمين جميع الفحوصات التخصصية والطارئة لحجاج بيت الله الحرام من خلال خطة موضوعة تشمل عدة مراحل، وهي: مرحلة الاستعداد المبكر لأعمال الحج، ومرحلة التجهيز والتموين الطبي، ومرحلة التشغيل والقوى العاملة، ومرحلة الانتهاء وتسجيل الملاحظات بعد أعمال الحج.

كما تقوم مستشفيات المشاعر المقدسة بتنظيم عدد من حملات التبرع بالدم تبدأها بمنسوبيها المنتدبين للعمل بمستشفيات المشاعر لتأمين بنوك الدم بالعدد من وحدات الدم ومشتقاته اللازمة قبل وصول الحجاج للمشاعر المقدسة.