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استنكر السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا، تطاول بعض من يدّعون أنهم فلسطينيون على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه لا يوجد فلسطيني أصيل يمكن أن يُسيء للمملكة.
وشكك السفير الآغا في فلسطينية هؤلاء المتطاولين، مؤكداً أن تلك السهام المسمومة سترتدّ على قاذفيها، وستبقى السعودية قلعة شامخة تتصدى لكل الرياح ولكل من يعاديها.
وقال في مقطع فيديو نشرته الشاعرة والإعلامية ميسون أبو بكر، عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم؛ تعليقاً على من يدّعون أنهم فلسطينيون ويحاربون ويهاجمون السعودية ويشتمون المملكة، مشكّكاً في فلسطينيتهم قائلاً: "ليسوا فلسطينيين، بعض القلة القليلة من الفلسطينيين".
وأضاف: "لا يمكن ويستحيل أن يكون هناك فلسطيني ولديه قيم ولديه أخلاق وتربية أمه وأبيه وجده، يتطاول على المملكة العربية السعودية والشعب السعودي وأمته العربية".
وأكمل: "تلك السهام المسمومة سترتد على قاذفيها وستبقى المملكة العربية السعودية قلعة شامخة و(ياجبل ما يهزّك ريح) تتصدى لكل الرياح ولكل من يعاديها".
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 05:49 PM
قال: سهامهم المسمومة سترتدّ عليهم وستبقى المملكة قلعة شامخة
استنكر السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا، تطاول بعض من يدّعون أنهم فلسطينيون على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه لا يوجد فلسطيني أصيل يمكن أن يُسيء للمملكة.
وشكك السفير الآغا في فلسطينية هؤلاء المتطاولين، مؤكداً أن تلك السهام المسمومة سترتدّ على قاذفيها، وستبقى السعودية قلعة شامخة تتصدى لكل الرياح ولكل من يعاديها.
وقال في مقطع فيديو نشرته الشاعرة والإعلامية ميسون أبو بكر، عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم؛ تعليقاً على من يدّعون أنهم فلسطينيون ويحاربون ويهاجمون السعودية ويشتمون المملكة، مشكّكاً في فلسطينيتهم قائلاً: "ليسوا فلسطينيين، بعض القلة القليلة من الفلسطينيين".
وأضاف: "لا يمكن ويستحيل أن يكون هناك فلسطيني ولديه قيم ولديه أخلاق وتربية أمه وأبيه وجده، يتطاول على المملكة العربية السعودية والشعب السعودي وأمته العربية".
وأكمل: "تلك السهام المسمومة سترتد على قاذفيها وستبقى المملكة العربية السعودية قلعة شامخة و(ياجبل ما يهزّك ريح) تتصدى لكل الرياح ولكل من يعاديها".
، "الآغا": لا يوجد فلسطيني أصيل يمكن أن يتطاول على السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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