شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اقتحام مقر إقامة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وضرب حصار خانق وترديد هتافات ثورية ورميه بالأحذية شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

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