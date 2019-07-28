شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي جديد يطال مقر قيادة التحالف العربي في عمق السعودية .. وإعلان عسكري عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، أنها أطلقت صاروخ باليستي قصير المدى، على مقر لقيادة التحالف العربي في محافظة نجران، جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن المتحدث العسكري للجماعة يحي سريع، قوله إن "الصاروخ الباليستي أطلق فجر الأحد، وأصاب هدفه بدقة عالية، مع تدمير مركز العمليات في المقر، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة".



وأضاف "سريع"، أن "عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف".



ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب السعودي أو التحالف العربي.



ويأتي الهجوم بعد ساعات من اعلان الجماعة استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بعدد من طائرات "قاصف "k2 .



وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، جنوب غربي المملكة.