السعودية اليوم / مفتي مصر يدين هجوم إرهابي في نيجيريا



القاهرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، الهجوم الإرهابي لجماعة بوكو حرام الذي وقع في قرية بمنطقة نغانزاي في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل 23 شخصاً.

وأكد الدكتور شوقي علام، في بيان اليوم، أن الجماعات الإرهابية لا حرمة لديها للدماء ولا للموت، ولكن كل ما تسعى إليه هو إثارة الإضطرابات في المجتمعات وإرهاب الناس.

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16:40ت م

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