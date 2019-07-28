السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي بمدينة رادس بمحافظة بن عروس جنوب العصمة تونس، أربعة أشخاص كانوا بصدد التسلل لإحدى البواخر الراسية بالميناء التجاري بالمدينة .

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأفاد بيان ثان لوزارة الداخلية، أن عناصر من حرس الحدود بمدينة رمادة في محافظة تطاوين جنوب تونس، أوقفت شخصًا كان بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه تونس.

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16:38ت م

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