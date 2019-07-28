

الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

زار معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مكتب الهيئة في منفذ الوديعة الحدودي التابع لمحافظة شرورة بمنطقة جازان، ضمن خطة الهيئة الرقابية لموسم حج هذا العام.

واطلع معالي الدكتور الجضعي على خطة عمل المكتب لموسم الحج، والإجراءات التي يقوم بها في مجال التفتيش والرقابة على الإرساليات الواردة مع بعثات الحجاج عبر المنفذ البري، وأبرز المخالفات التي يتم ضبطها.

والتقى معاليه خلال الزيارة مدير جمرك الوديعة أحمد المالكي، وبحث الجانبان الجهود المشتركة والخدمات المقدمة في منفذ الوديعة والتسهيلات للحجاج والعابرين، فيما شملت الزيارة الساحات الداخلية والخارجية للمنفذ، والاطلاع على آلية فسح الإرساليات، وجرى مناقشة تطبيق مبادرة "الفسح وفق درجة الخطورة".

كما اجتمع الدكتور الجضعي مع مدير قطاع حرس الحدود بشرورة العميد ماجد العثيمين، وناقشا خلال الاجتماع طرق التعاون المشترك بين الهيئة وقطاع حرس الحدود بالمنطقة.

// انتهى //

16:13ت م

0141





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / رئيس هيئة الغذاء والدواء يقف على استعدادات الهيئة بمنفذ الوديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.