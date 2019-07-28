حج / مكتبة الحرم المكي الشريف تطلق برنامج "فن التعامل مع الحاج"



مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أطلقت مكتبة الحرم المكي الشريف اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام, أولى برامجها لموسم الحج 1440 هـ "فن التعامل مع الحاج" قدمه الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني في مقر المكتبة ببطحاء قريش, بحضور مدير عام الشؤون العلمية والفكرية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري.

وتحدث الزهراني عن فن تعامل الموظفين مع حجاج بيت الله الحرام, وفضل الابتسامة والكلمة الطيبة والرفق بهم, وما ينالوه من الأجر العظيم إزاء عملهم في ما يخدم ضيوف الرحمن, مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى خلق روح التعاون بين الموظفين وبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يتواكب مع حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في عامها السابع.

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16:09ت م

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