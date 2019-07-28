السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف جولاتها الرقابية بالمواقع السياحية



الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

كثفت أمانة الطائف جولاتها والحملات الرقابية المحلات التجارية والبسطات العشوائية وعربات "الفود ترك" بمنتزه الردف وعدد من المواقع السياحية بالمحافظة، تزامنناً مع قرب انطلاق موسم الطائف الذي يقام في أربعة مواقع، وفي إطار تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام .

وبينت الأمانة أنه نظراً لما تسببه هذه البسطات العشوائية من تعطيل للحركة المرورية وإشغال الأرصفة العامة ومواقف السيارات، وعرض المأكولات والعصائر في بيئة غير صحية عرضة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى عدم الحصول على تراخيص نظامية لممارسة الأنشطة المتعلقة بعربات "الفود ترك" أو الأكشاك.

وأشارت أمانة الطائف إلى أنها قامت بإنذار المخالفين، وإبلاغهم بضرورة إزالة العربات والبسطات مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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16:01ت م

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