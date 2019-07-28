حج / 2246 حاجًا عراقيًا يراجعون العيادات الصحية بـ"منفذ جديدة عرعر"



عرعر 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

سجلت العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال العشر أيام الماضية ما يقارب 2246 مراجعًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولله الحمد منذ دخول الدفعة الأولى حتى اللحظة .

وبلغ عدد الحجاج الذين لا يحملون شهادة تطعيم 848 حاجًا فيما تم إعطاء 1953 حاجًا عراقيًا علاج وقائي فيما سجلت العيادة المتنقلة الطبية 696 مراجعاً ولم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بأمراض معدية بين الحجاج العراقيين .

وقدمت الجهات المشاركة لضيوف الرحمن أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرًا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

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15:07ت م

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