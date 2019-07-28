شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترحب بالدعوة السعودية لإجراء محادثات بين البلدين والان مع التفاصيل
رحب المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، بالتصريحات الأخيرة لمندوب السعودية في الأمم المتحدة حول إجراء محادثات بين البلدين.
ووصف ربيعي في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً مهماً، وقال إنه "من وجهة نظرنا نعتبر التصريحات السعودية الأخيرة إيجابية".
وكان المندوب الدائم السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحي المعلمي، أكد أن الدعم الواضح والصريح لميليشيات الحوثي الانقلابية من قبل إيران، أصبح يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية وخطراً على المدنيين في المنطقة".
وتابع "لكننا نؤكد أننا على استعداد لإقامة علاقات التعاون الكاملة بين الدول العربية وإيران، ولكن بشرطين أساسيين: أن تكون قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها".
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