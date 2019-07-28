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التنظيم الأمني والدور الإنساني سر نجاح مهرجان الورد
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في الوقت الذي يشهد مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه هذه الأيام مدينة تبوك توافد أعداد كبيرة من الزوار تجاوز الـ 150 ألف زائر منذ انطلاقه فعالياته، يبرز التنظيم الأمني والدور الإنساني والأخلاقي الذي يقدمه رجال الأمن، لزوار الأجنحة من حيث الإرشاد والتنظيم وحفظ الأمن.
وتتجلّى صور متعددة لرجال الأمن في جميع أجنحة المهرجان، فرجال المرور يعملون على تنظيم حركة السير للمركبات بالمواقف المخصصة والطُرق المؤدية للمهرجان، والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة التي تعمل على حفظ الأمن طوال فترة المهرجان بكل أمانة واقتدار، امتلأت قلوبهم برحمة كبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال الصغار، الذين أتوا للاستمتاع والاطلاع على الفعاليات المتعددة التي وفرها المهرجان في نسخته السابعة.
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