2019-07-28

بعد فضيحة المكالمة القطرية.. العالم أدرك من أين يأتي الإرهاب؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أسهم التسجيل الصوتي الذي عرضته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لمسؤولي قطر، والذي كشف دورهم في عملية إرهابية بالصومال، في زيادة الوعي العالمي حول مصادر الإرهاب والمخططين له.

الدور القطري الذي كشفته الصحيفة الأمريكية في العملية الإرهابية بالصومال رسم صورة واضحة عن استغلال ودعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية لخدمة أغراضها السياسية وإشاعة الفوضى في المنطقة.

إشارات سيئة

وقال جيرالد فييرستين، نائب الرئيس الأول لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن وسفير الولايات المتحدة السابق في اليمن، إن التقرير يُعد علامة مشؤومة لأحوال الشرق الأوسط.

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وأكد محللون أن الدور المحتمل للقطريين في الهجوم على الصومال قد يشير إلى نوايا شيطانية لقطر في التعامل مع أزماتها السياسية، ومن ثم اللجوء إلى الإرهاب الذي تراه الدوحة سلاحاً فعالاً لخدمة أغراضها السياسية.

وأشار تسجيل لمكالمة هاتفية بين رجل أعمال قريب من أمير قطر مع سفير الدوحة في الصومال، إلى تورط القطريين في الانفجار الذي وقع في مدينة بوساسو الساحلية شمال شرق الصومال في مايو الماضي.

من أين يأتي الإرهاب؟

وقال فييرستين: “لقد رأينا التقارير الصحفية التي تشير إلى أن بعض القطريين كانوا على عِلم أو يشجعون على شن هجمات عنيفة ضد الإماراتيين في الصومال”. ”

وخلال المكالمة، وضح أن أهداف قطر هي زعزعة الاستقرار عن طريق الإرهاب، وهو الأمر الذي أعطى مؤشرات إلى مصدر الإرهاب الرئيسي في المنطقة.

وقالت نيويورك تايمز في تقريرها، إن المحادثة تضمنت اقتراحات بأن ينفذ المسلحون الهجوم الإرهابي لتعزيز مصالح قطر في المنطقة من خلال الإضرار بمصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.