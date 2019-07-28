مدير تجارة الباحة لـ”المواطن”: مشاركتنا بمهرجان العسل لن تكون الأخيرة

2019-07-28

متابعات الخليج 365 – محمد المقصّي - الباحة

يُشارك فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة بمهرجان العسل الدولي بمعرض خدمي وتوعوي للتعريف بمهام الوزارة.

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وتأتي هذه المشاركة لحرص الوزارة الدائم على التواصل مع شرائح المجتمع من خلال قنواتها المتعددة أو بإقامة المعارض بغرض تقديم خدماتها لزائريها من قطاع الأعمال، وكذلك للمستهلكين بالتوعية وشرح ما لهم أو عليهم من حقوق، كما يتم بث الرسائل وتوزيع المنشورات التوعوية للمستهلك.

وفي حديث لـ” متابعات الخليج 365” قال مدير عام فرع وزارة التجارة بالباحة سعيد محمد الدماك إن هذه هي المشاركة الأولى للفرع بمهرجان العسل، وسررنا بكثرة المرتادين والزائرين لجناح المعرض”.

وأكد أنها لن تكون المشاركة الأخيرة.