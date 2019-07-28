مدينة “فهد الطبية” تنفذ أول حالة لعلاج الأورام بالتجميد

الرياض - الخليج 365

أنهى فريق من مدينة الملك فهد الطبية، ممثلا في قسم الأشعة التداخلية، أولى عملياته لعلاج الأورام بتقنية التجميد Cryoablation بواسطة الأشعة، لفتاة سعودية تعاني من ورم في عظم الحوض.

وأكد الدكتور فهد الغفيلي، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، أن المدينة تسعى دوما لتوطين التقنيات الحديثة، خصوصا فيما يتعلق بمجال الأورام، والتي تساعد الأطباء على علاج هذه الحالات وسرعة شفائها، لافتا إلى مواكبة الإصدارات الحديثة في المجال الطبي الذي سيساهم في مواصلة العمل نحو تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية لتقديمها للمرضى.

وكانت الفتاة ذات الـ 16 عاماً تشكو من آلام ميكانيكية في عظام الحوض اليسرى، بسبب ورم عظمي حميد كان متفاقما بشكل جعله خارجا من العظم، باتجاه الأنسجة الرخوية حول العظم، مسببا آلاما وضغطا على أعصاب الرجل اليسرى.

وتم تشكيل فريق طبي بقيادة الدكتور سالم بايونس، استشاري أشعة تداخيلة، لمناقشة حالة المريضة وإيجاد حلول لها، مكون من قسم أورام العظام وقسم العلاج اإاشعاعي للأورام وقسم الأشعة التداخلية وقسم الأشعة التشخيصية، وبدعم رئيس الفنيين في قسم الأشعة التداخلية محمد إدريس، ود. محمد آل الشيخ رئيس قسم الأشعة التداخلية، ورئيس قسم التصوير الطبي د. خالد الدوسري، وحسن الدوسري مدير إدارة التصوير الطبي.

وبين “بايونس” أن مكان الورم وحجمه المتفاقم كان يستدعي التدخل الجراحي الكبير، للحد من احتمالية مضاعفات الورم، حيث تمت هذه العملية بواسطة تقنية علاج الأورام بالتجميد تحت توجيه الأشعة التداخلية، وتكللت بالنجاح بعد أن استغرقت 3 ساعات.

وأضاف: “تقنية العلاج بالتجميد قد تفتح فرصاً أوسع لعلاج بعض الأورام بالتعاون مع قسم الأورام الإشعاعية وقسم أورام العظام وأقسام المسالك البولية وأمراض النساء والولادة، الأمر الذي سيساعد على علاج مرضى الأورام”.

يذكر أن مميزات تقنية علاج الأورام بالتجميد ترتكز على سهولة رؤية منطقة العلاج وتغطيتها للورم تحت اأاشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، وإمكانية استخدامه لأورام العظام التكلسية ولايستوجب التخدير العام للمريض.