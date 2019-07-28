محمد بن مسعود - الدمام - دعت الميسورين للمساهمة في هذا المشروع تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتمكين 170 يتيماً ويتيمة وأرملة لأداء مناسك الحج لهذا العام، ممن لم يسبق لهم تأدية هذه الفريضة.

وتحرص الجمعية على مساعدة المستفيدين من خدماتها لتأدية هذا الركن العظيم انطلاقاً من أهدافها الرامية إلى غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة الإسلامية في وجدان اليتيم، كما تقوم الجمعية باختيار الحملات المتخصصة بكل عناية؛ وذلك لضمان راحة أبنائها حتى يتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة.

يذكر أن الجمعية تنظم -قبيل انطلاق الأبناء لأداء الركن الخامس- دورات تثقيفية لتعريف المرشحين بصفة الحج وأحكامه وأركانه والنسك وأنواعها، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالحج، ويقدم تلك الدورات عدد من المختصين في الأمور الشرعية، إضافة إلى دورات صحية لتوعية المشاركين صحياً والوقاية تفادياً للأمراض المعدية.

ودعت الجمعية الميسورين للمساهمة في هذا المشروع عبر زيارة أحد فروع "إنسان"، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية، مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس رقم (0555249104)؛ وذلك لتأكيد استلام المبلغ المخصص لهذا المشروع.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:42 PM Advertisements دعت الميسورين للمساهمة في هذا المشروع "إنسان" تمكّن 170 مستفيداً بالرياض من أداء الحج "إنسان" تمكّن 170 مستفيداً بالرياض من أداء الحج تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتمكين 170 يتيماً ويتيمة وأرملة لأداء مناسك الحج لهذا العام، ممن لم يسبق لهم تأدية هذه الفريضة.

وتحرص الجمعية على مساعدة المستفيدين من خدماتها لتأدية هذا الركن العظيم انطلاقاً من أهدافها الرامية إلى غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة الإسلامية في وجدان اليتيم، كما تقوم الجمعية باختيار الحملات المتخصصة بكل عناية؛ وذلك لضمان راحة أبنائها حتى يتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة.

يذكر أن الجمعية تنظم -قبيل انطلاق الأبناء لأداء الركن الخامس- دورات تثقيفية لتعريف المرشحين بصفة الحج وأحكامه وأركانه والنسك وأنواعها، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالحج، ويقدم تلك الدورات عدد من المختصين في الأمور الشرعية، إضافة إلى دورات صحية لتوعية المشاركين صحياً والوقاية تفادياً للأمراض المعدية.

ودعت الجمعية الميسورين للمساهمة في هذا المشروع عبر زيارة أحد فروع "إنسان"، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية، مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس رقم (0555249104)؛ وذلك لتأكيد استلام المبلغ المخصص لهذا المشروع. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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