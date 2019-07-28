محمد بن مسعود - الدمام - تحللت في السابق من بعض التزامات "الاتفاق" في خطوة تصعيدية من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن إيران ستستأنف العمل في مفاعل "آراك" النووي للماء الثقيل.

ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية، وهو ما ينتهك الاتفاق النووي، وفقاً لـ"رويترز".

وتوقفت إيران في مايو عن الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وتحاول الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، وهي مهمة صعبة على نحو متزايد مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:45 PM تحللت في السابق من بعض التزامات "الاتفاق" Advertisements إيران تصب الزيت على النار.. وتشغّل مفاعلاً ينتج رؤوساً نووية إيران تصب الزيت على النار.. وتشغّل مفاعلاً ينتج رؤوساً نووية في خطوة تصعيدية من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن إيران ستستأنف العمل في مفاعل "آراك" النووي للماء الثقيل.

ويستخدم الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية، وهو ما ينتهك الاتفاق النووي، وفقاً لـ"رويترز".

وتوقفت إيران في مايو عن الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وتحاول الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه، وهي مهمة صعبة على نحو متزايد مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية. الكلمات المفتاحية

، إيران تصب الزيت على النار.. وتشغّل مفاعلاً ينتج رؤوساً نووية ،

المصدر : الخليج 365

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