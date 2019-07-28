"الصندوق العقاري" يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكمل صندوق التنمية العقارية جاهزية بوابة التحصيل للجهات الحكومية التي تسهل عليهم رفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها المستفيدين من الصندوق عبر البوابة الكترونيا، كما أضاف الصندوق خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، داعيا الجهات الحكومية إلى سرعة التسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للصندوق على الرابط التالي: https://portal.redf.gov.sa/ar/accounts/Pages/login.aspx?Source.

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وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، إنه تماشيا مع أهداف الصندوق لرفع كفاءة عمليات التحصيل، طورت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات والخدمات المساندة قنوات الكترونية جديدة، منها بوابة للتحصيل تهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لرفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها الكترونيا.

وبين أنه قد تم إنجاز البوابة، ويمكن للجهات الحكومية التسجيل من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للصندوق، واختيار أيقونة بوابة التحصيل للجهات الحكومية وتسجيل الدخول، ومن ثم رفع بيانات الاستقطاع لمنسوبيها، مشيرا إلى أن النظام يتحقق من الملف المرفق آليا، ويطابق البيانات المرسلة بالبيانات المسجلة لدى الصندوق، وكذلك يراجعها ويحدثها الكترونيا.

وأضاف العصيمي أن الصندوق العقاري يسعى من خلال ذلك إلى سرعة إيداع المبالغ الواردة له من الجهات الحكومية في صفحات المستفيدين لديه، وكذلك الارتقاء بالخدمات الالكترونية المقدمة، مشيرا إلى أن الصندوق أضاف أخيرا خدمة "الدفع بالبطاقات الائتمانية" التي تسمح للمستفيدين بدفع الفواتير من خلال بطاقة الائتمان (Visa أو MasterCard) أو بطاقة مدى، بالإضافة إلى خدمة سداد، ويمكن للمستفيد من الصندوق الدخول عبر البوابة الالكترونية للصندوق والدخول على قائمة الخدمات الالكترونية، واختيار خدمات المواطنين ومن ثم اختيار خدمة السداد وتسجيل الدخول إلى الخدمة، ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال اختيار سداد فاتورة ببطاقة ائتمانية، ثم إدخال بيانات البطاقة والدفع.