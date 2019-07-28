الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب أكثر من مليون و400 ألف حبة كبتاجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1,404,000 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالتي "حلوى" "وتفاح" كانتا محمولتين بواسطة شاحنتين قدمتا إلى المنفذ.

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وأوضح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني، أن الإرسالية الأولى عبارة عن فاكهة "تفاح" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة عثر على 520 ألف حبة، كانت مخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنية داخل كراتين التفاح.

وأفاد الزهراني بأن في الإرسالية الثانية أحبط الجمرك محاولة تهريب كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت 884 ألف حبة، كانت مخبأة في إرسالية عبارة عن "حلوة وكاسترد"، حيث أخفيت كمية الحبوب في علب "الكاسترد"، وأغلقت بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وأكدت الجمارك السعودية أن تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع يمثل أحد أهم ركائز استراتيجيتها، وأنها تسعى وتواصل عبر منافذها البرية والجوية والبحرية كافة، لمكافحة تهريب المخدرات وجميع الممنوعات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك في سبيل تحقيق هذه الحماية للمجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.