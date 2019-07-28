رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعى برقم الطلب لشهر ذى الحجة 1440

نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ولا يخفى على أحد الجهد الكبير المبذول من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى المملكة العربية السعودية، وقد شمل هذا الجهد توفير الوقت والجهد للملايين من المواطنين السعوديين بجانب المساعدات المادية التى تقدمها لمحدودي الدخل.

وتهدف مساعدات مقطوعة الضمان الإجتماعي إلى حمل الكثير من صعوبات وضغوطات الحياة التى تواجهها الأسر الفقيرة ومحدودة الداخل عن كاهلها، ولهذا نكتب لكم هذا المقال من خلال موقعنا “عرب نيوز” لنوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، فإلى نص المقال.

مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

فى ظل الظروف الإقتصادية الجديدة التى حدثت فى المملكة العربية السعودية نتيجة للكم الكبير من الإصلاحات الإقتصادية التى تنتهجها الدولة طبقاً لرؤية السعودية 2030 كان لابد لوزارة العمل من تقديم المساعدات المادية للكثير من الأسر محدودة الدخل التى ستضرر من الزيادات فى الأسعار، ومن هنا جاء الدور الهام لمساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أنه قد تم إيداع 199,992,451 ريالاُ، وسيذهب هذا المبلغ إلى 15 ألف اسرة سعودية فى حساباتهم البنكية، وستساعد هذه المبالغ الأسر محدودة الدخل فى التغلب على ارتفاع الأسعار، ويجب أن تحرص كل أسرة على تحديث بياناتها بإستمرار حتى تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويُمكنكم متابعة المساعدة المقطوعة عبر الدخول على اموقع الإلكترونى فى منتصف كل شهر هجري.

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رابط الاستعلام عن المقطوعة

تأتينا الآلاف من الأسئلة بشكل شبه يومي من جمهورنا وزوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن متى موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولهذا نوضح لهم الآتي:

للإتصال أو الإستفسار عن موعد المساعدة المقطوعة، قم بالإتصال بالرقم 19911.

أو قم بمراسلتهم عن طريق حسابهم على تويتر.

وأخيراً نوضح لكم رابط الاستعلام عن المقطوعة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

لكى تستعلم عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقغ الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني ورقم التحقق واضغط على عرض المعلومات.

ستظهر لك خلال ثواني قليلة جميع البيانات الخاصة بإستحقاقك.

كيفية عمل اعتراض على المساعدة المقطوعة

نوضح لك من خلال الخطوات التالية طريقة عمل اعتراض على مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة: