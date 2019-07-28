“Now” مدينة نيوم تعلن فتح باب الوظائف لخريجي الكليات والثانوية العامة.. هنا رابط التقديم...

أعلن المسؤولين عن مدينة ومشروع نيوم منذ قليل عن فتح باب التقديم للخريجين والخريجات الموهوبين وذلك من أجل طرح عدد كبير من وظائف نيوم، وذلك من خلال برنامج يدعى “NEOM Grow”، والذي يهدف إلى تجميع الموهوبين والمميزين من الخريجين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية للعمل داخل مدينة نيوم، والتي تعد واحدة من المشروعات القومية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” ستكونوا على موعد مع تغطية شاملة لإعلان نيوم بخصوص طرح وظائف جديدة للشباب من مختلف التخصصات، وكذلك للرد عن كافة الاستفسارات الخاصة بموعد التقديم والشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتقدم للحصول على وظيفة في نيوم.

نيوم تعلن عن وظائف جديدة للشباب 2019

وأعلنت حساب نيوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل عن طرح وظائف جديدة للشباب من مختلف التخصصات، وعلق على هذا الأمر قائلًا: “تبحث “نيوم”؛ أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف، وذلك بانضمامهم إلى برنامج “NEOMGrOW” خلال الفترة المقبلة”.

وأعلنت مدينة نيوم كذلك عن رابط التقديم في هذه الوظائف، والذي يمكن للجميع الدخول عليه من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا“، وذلك من أجل معرفة كل الشروط الخاصة بالقبول والتسجيل على هذه الوظائف، وكذلك الإطلاع على موعد فتح باب التقديم، وأخر موعد لقبول طلبات التوظيف في نيوم.

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التخصصات المطلوبة للوظائف في مشروع نيوم

ذكر المسؤولين عن مشروع نيوم، بأن هناك عدة تخصصات مطلوبة بالنسبة للوظائف الشاغرة في مشروع نيوم، ومن بينها وظائف الطيران، وكذلك الرعاية الصحة، بالإضافة إلى وظائف الهندسة وتقنيات المعلومات والتسويق والإتصالات، وغيرها من التخصصات المتاحة للرجال والنساء على حد سواء.

وقالت مصادر إعلامية، بأن التقديم على الوظائف الشاغرة في نظام نيوم سوف يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، ولكن يجب على الراغبين في التقديم الدخول إلى موقع نيوم على شبكة الإنترنت، وتسجيل بياناتهم في أقرب فرصة ممكنة حتى يتمكنوا من التواصل مع المسؤولين على الوظائف وخوض الإختبارات المطلوبة.

شروط القبول في وظائف مشروع نيوم

بالحديث عن الشروط التي يجب توفرها في الشخص حتى يستطيع العمل ضمن مشروع نيوم، فجاء أهمها، أن يكون سعودي الجنسية، وكذلك لا يعمل في أي جهة أخرى تابعة للحكومة السعودية، وأن لا يقل عمر المتقدم للحصول على هذه الوظائف عن 18 عام على الأقل.

وفي بعض الوظائف تكون هناك شروط إضافية مثل إجادة اللغة الإنجليزية بشكل كام، وكذلك الحصول على تقدير معين في المرحلة الجامعية، وغيرها من الشروط التي يتم وضعها على أساس كل وظيفة على حدة.