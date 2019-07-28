كل ما تريد معرفته عن البنك الأهلي التجاري بالسعودية.. طريقة فتح حساب أونلاين وسعر السهم اليوم

بعد البنك الأهلي التجاري بالسعودية هو واحد من أكبر وأهم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، خاصة لكون البنك الأهلي التجاري يدخل نحو 6 مليون عميل في كافة أرجاء المملكة في السنوات الأخيرة، وهو ما جعله يحظى بمكانة كبيرة للغاية داخل سوق المال والأعمال في السعودية على مدار سنوات طويلة، وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” ستكونوا على موعد مع شرح لطريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري أونلاين خطوة بخطوة، وكذلك بعض المعلومات عن سعر السهم الآن داخل البنك الأهلي التجاري.

وسنحاول الرد عن كافة الإستفسارات الخاصة بالبنك الأهلي التجاري، وسنكون سعداء بتعليقاتكم وتقديم المساعدة لكم فورًا في حالة وجود أي مشاكل تواجهكم أثناء فتح حساب في البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية أونلاين.

طريقة فتح حساب أونلاين في البنك الأهلي التجاري

لفتح حساب أونلاين داخل البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، يتوجب عليك عزيزي القارئ، الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت “من هنا“، وبعدها عليك إختيار الخدمات الأونلاين عبر موقع البنك الأهلي التجاري، وبعد ذلك ستظهر أمامك صفحة جديدة سيطلب فيها البنك بعض المعلومات الشخصية عنك من أجل أن يقوم بفتح حساب جديد لك داخل البنك في حالة ما إذا كنت من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

ويقدم البنك الأهلي التجاري عدة خدمات عبر موقعه الإلكتروني، والتي من بينها alahlionline.com أو عن طريق تحميل التطبيق الخاص بالبنك الأهلي التجاري، ولكن كل هذه الخدمات تتطلب أن يقوم العميل بتسجيل بياناته من أجل تفعيل الخدمات له عبر التطبيق والموقع.

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سعر السهم اليوم في البنك الأهلي التجاري بالسعودية

وعن سعر السهم داخل البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، فقد جاء على النحو التالي بحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الإخبارية صباح اليوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري.

وبحسب ما يوضحه الشكل السابق، فإن سعر السهم داخل البنك الأهلي التجاري قد إرتفاع بنحو 0.37% وذلك عند الساعة الواحدة و35 دقيقة بتوقيت جرينتش