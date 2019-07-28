محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي" ينفي أكاذيب المليشيا الحوثية حول استهداف المطار صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.

ونفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ما نشرته مليشيا الحوثي عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي.

وقال في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي نيوز عربية": مليشيا الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون، والتحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي. 28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:22 PM "المالكي" ينفي أكاذيب المليشيا الحوثية حول استهداف المطار Advertisements "التحالف" يعترض ويُسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران "التحالف" يعترض ويُسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.

ونفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ما نشرته مليشيا الحوثي عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي.

وقال في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي نيوز عربية": مليشيا الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون، والتحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي. الكلمات المفتاحية ، "التحالف" يعترض ويُسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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