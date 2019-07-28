محمد بن مسعود - الدمام - حتى نهاية يوم أمس وفق إحصائية أصدرتها مديرية الجوازات بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجاً, وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:19 PM حتى نهاية يوم أمس وفق إحصائية أصدرتها مديرية الجوازات Advertisements وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجاً, وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً. الكلمات المفتاحية

، وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ ،

المصدر : الخليج 365

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