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شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني

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محمد بن مسعود - الدمام - وسط توافد أعداد كبيرة تجاوزت 150 ألف زائر للفعاليات

في الوقت الذي يشهد فيه مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه مدينة تبوك هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار تجاوز أعدادهم 150 ألف زائر منذ انطلاق فعالياته، يبرز التنظيم الأمني والدور الإنساني والأخلاقي الذي يقدمه رجال الأمن، لزوار الأجنحة من حيث الإرشاد والتنظيم وحفظ الأمن.
وتتجلى صور متعددة لرجال الأمن في جميع أجنحة المهرجان، فرجال المرور يعملون على تنظيم حركة السير للمركبات بالمواقف المخصصة والطُرق المؤدية للمهرجان، والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة التي تعمل على حفظ الأمن طوال فترة المهرجان بكل أمانة واقتدار، امتلأت قلوبهم برحمة كبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال الصغار الذين أتوا للاستمتاع والاطلاع على الفعاليات المتعددة التي وفرها المهرجان في نسخته السابعة.

شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني

شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني

شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني

شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني

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28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:06 PM

وسط توافد أعداد كبيرة تجاوزت 150 ألف زائر للفعاليات

شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني
بدر الجبل

في الوقت الذي يشهد فيه مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه مدينة تبوك هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار تجاوز أعدادهم 150 ألف زائر منذ انطلاق فعالياته، يبرز التنظيم الأمني والدور الإنساني والأخلاقي الذي يقدمه رجال الأمن، لزوار الأجنحة من حيث الإرشاد والتنظيم وحفظ الأمن.
وتتجلى صور متعددة لرجال الأمن في جميع أجنحة المهرجان، فرجال المرور يعملون على تنظيم حركة السير للمركبات بالمواقف المخصصة والطُرق المؤدية للمهرجان، والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة التي تعمل على حفظ الأمن طوال فترة المهرجان بكل أمانة واقتدار، امتلأت قلوبهم برحمة كبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال الصغار الذين أتوا للاستمتاع والاطلاع على الفعاليات المتعددة التي وفرها المهرجان في نسخته السابعة.

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، شاهد رجال الأمن في مهرجان الورد بتبوك.. تنظيم أمني ودور إنساني ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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