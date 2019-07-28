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بقبلة على اليد يرد مقدم خدمة الطوافة بمؤسسة مطوفي الدول العربية لحاج يمني معبراً عن سعادته وجميل ما يقدمه هذا البلد لحجاج بيت الله.
وعند وصول حاج يمني إلى أرض الحرمين الشريفين ومشاهدته ما تقوم به الجهات ذات العلاقة من خدمات وتذليل لكل الصعاب وضع الحاج يده على راْسه وهو يرتدي الإحرام وقال: "جميلكم على الرأس وفي القلب، واستقبالكم لنا أنسانا التعب والسفر الذي كنّا فيه"، ليرد مقدم الخدمة بقوله: "أنتم ضيوفنا وهذا واجبنا عليكم"، ويبادره بقبلة على يده تعبيراً عن سعادته وامتنانه له بأن سمح له بتقديم خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.
وتشير الإحصائيات إلى وصول 926726 حاجاً حتى الآن، منهم 35148 براً و881229 جواً و10349 براً، قادمين لأداء فريضة الحج للعام 1440هـ.
، شاهد.. حاج يمني عند وصوله أرض الحرمين: جميلكم على الرأس وفي القلب ،
المصدر : الخليج 365
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