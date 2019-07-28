محمد بن مسعود - الدمام - المتبرع يعيش فرحة غامرة بعد نجاح العملية أنهى شاب معاناة شقيقه الأكبر مع الفشل الكلوي، بعدما تبرع به بإحدى كليتيه.

وفي التفاصيل، أنهى الشاب أحمد عبدالله الزيداني الشهري (19 عامًا) معاناة شقيقه الأكبر محمد (26 عامًا) مع الفشل الكلوي، من أهالي محافظة النماص، حينما تبرع له بإحدى كليتيه، بعد إصابته منذ نحو 6 أشهر.

وقال خال المتبرع لـ"الخليج 365": إن الأطباء قرروا لابن أخته "محمد" جلسات غسيل كلى دورية نظرًا لحالته الصحية، وفور علمنا بذلك بدأنا بإجراءات نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة الذي تمت فيه الكشوفات الطبية وتطابق النتائج بينه وشقيقه "احمد" الذي لم يتردد في إجراء العملية والتبرع بجزءٍ من جسده لأخيه الأكبر.

وتابع: المتبرع الآن يعيش فرحة غامرة بعد نجاح العملية؛ لكونه أسهم في مساعدة أخيه على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 02:52 PM المتبرع يعيش فرحة غامرة بعد نجاح العملية Advertisements جدة.. شاب ينهي معاناة شقيقه الأكبر ويتبرع له بكليته جدة.. شاب ينهي معاناة شقيقه الأكبر ويتبرع له بكليته أنهى شاب معاناة شقيقه الأكبر مع الفشل الكلوي، بعدما تبرع به بإحدى كليتيه.

وفي التفاصيل، أنهى الشاب أحمد عبدالله الزيداني الشهري (19 عامًا) معاناة شقيقه الأكبر محمد (26 عامًا) مع الفشل الكلوي، من أهالي محافظة النماص، حينما تبرع له بإحدى كليتيه، بعد إصابته منذ نحو 6 أشهر.

وقال خال المتبرع لـ"الخليج 365": إن الأطباء قرروا لابن أخته "محمد" جلسات غسيل كلى دورية نظرًا لحالته الصحية، وفور علمنا بذلك بدأنا بإجراءات نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة الذي تمت فيه الكشوفات الطبية وتطابق النتائج بينه وشقيقه "احمد" الذي لم يتردد في إجراء العملية والتبرع بجزءٍ من جسده لأخيه الأكبر.

وتابع: المتبرع الآن يعيش فرحة غامرة بعد نجاح العملية؛ لكونه أسهم في مساعدة أخيه على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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