، تبدأ من 850 ريالاً.. "بر الشرقية" تحدد أسعار أضاحي العيد وتبدأ الحجز ،

محمد بن مسعود - الدمام - أول دفعة تم طرحها العام الماضي عددها 250 أضحية بيعت في أول 7 دقائق

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عن انطلاق بدء حجز المضحين لأضحيتهم بالمنطقة الشرقية.

وكشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على برنامج الأضاحي سمير بن عبد العزيز العفيصان لـ"الخليج 365" أن أسعار الأضاحي هذا العام ببرنامج "أضاحي" الموحد الذي يشارك فيه عدد من جمعيات المنطقة الشرقية وتشرف على تنفيذه بر الشرقية، تبدأ من 850 ريالاً للسواكني و1450 ريالاً للنعيمي.

وشكر "العفيصان" الجمعيات الخيرية المشاركة ببرنامج "أضاحي" الموحد بالمنطقة الشرقية على تكاتفهم وتعاونهم لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي في أداء الشعيرة، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجهود الموحدة جاء بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، حيث دعا الجمعيات الخيرية لتوحيد جهودها في المشروعات والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتحقق التنمية بالمنطقة، منوها بنجاح تجربة برنامج زكاة الفطر الموحد الذي جاء بتوجيه أمير المنطقة أيضا والذي ضم 33 جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية ونجح في توزيع نصف مليون فطرة بالمنطقة.

وأوضح أن الأضحية هذا العام سيتم توزيعها كاملة على الفقير دون تقسيمها كما كان متبعاً سابقاً، حيث كان يتبع البرنامج سابقاً إمكانية أن يحصل المضحي على جزء من أضحيته ليكون شعار برنامج الأضاحي لهذا العام "بقيت كلها للفقير".

ودعا "العفيصان" أهالي المنطقة الشرقية الراغبين في أداء شعيرة الأضحية زيارة الرابط https://cutt.us/xSCDa لحجز أضحيتهم من خلاله إلكترونياً أو بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وأضاف أن برنامج الأضاحي يقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين والمحتاجين المسجلين لدى الجمعيات الخيرية لضمان أحقية استحقاقهم للحوم الأضحية ووصول اللحوم لمستحقيها الفعليين.

ولفت إلى أن برنامج الأضاحي الموحد أطلق لجنة لإجراء الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الأضاحي وعن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة، مبينا أن اللجنة تواصلت مع الموردين وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي.

وأكد "العفيصان" أن لجنة الأضاحي الآن تقوم بالكشف عن المسالخ من أجل بيان مدى إقرارها ومناسبتها للذبح، بحيث يكون الذبح مرخصا ومطابقا للمواصفات من تهوية المكان والإضاءة ونظافة بجودة عالية، كما تراعي اللجنة في فحصها الجوانب الشرعية للأضحية وتسعى لتعيين مشرفين على الأضاحي للإشراف على عملية الذبح؛ للتأكد من أن عملية الذبح لا تتم إلا في وقتها الشرعي ليتم نقل الأضحية لمقرات التوزيع، ومن ثم إرسال رسائل نصية للمضحي الذي وكَل الجمعية، تفيده بأنه تم ذبح أضحيته ليقوم المضحي بعدها بالتحلل.

وذكر "العفيصان" أن برنامج أضاحي الذي تطلقه الجمعية سنويا حقق نجاحاً كبيراً العام الماضي حيث وزع البرنامج 108.4 طن لحوم استفاد منها 10 جهات خيرية و7000 أسرة بالمنطقة الشرقية، بإجمالي عدد عاملين بلغ 117 عاملاً بين طبيب وقصاب وعمال ومشرفين عملوا 8297 ساعة، إضافة لـ28 شاحنة عملت على نقل اللحوم بين هذه الجمعيات بمختلف مدن وقرى المنطقة الشرقية، مبيناً أن أول دفعة تم طرحها على البرنامج الإلكتروني العام الماضي وعددها 250 أضحية تم بيعها في أول 7 دقائق من إطلاق رابط البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تم بيع الدفعة الثانية وعددها 250 أضحية أيضاً في أقل من نصف ساعة من إطلاق البرنامج.