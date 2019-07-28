الراصد علي الحربي: سحب ممطرة على مرتفعات جازان وأبها والخميس

توقّع خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، اليوم الأحد، نشوء سحب ممطرة على بعض مرتفعات جازان وأبها والخميس، وتستمر في الزحف غربًا، فيما أشار الباحث في الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، إلى أن غدًا الإثنين أول أيام «المرزم»، حيث تشتد الحرارة، وتحدث عواصف ترابية.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحربي: هناك ارتفاع في نسب الرطوبة على مرتفعات جازان وعسير، لذلك متوقع وبمشيئة الله أن تنشأ سحب ممطرة؛ ربما تكون واسعة على مرتفعات جازان تشمل (الريث والربوعة والداير) وكذلك أبها والخميس.. وتشمل منتزهات (الحبلة وتمنية والمسقي والسودة).. وتستمر بالزحف غربًا على المنحدرات الغربية لهذه المرتفعات.

وفي سياق ذي صلة، تحدث الباحث في الأرصاد الجوية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن شدة الحر في هذه الفترة من العام، وتأثيرات هذه الحالة على نشاطات الإنسان والكائنات الحية الأخرى، لافتًا إلى أن غدًا الإثنين هو أول أيام «المرزم» الذي يستمر لمدة 13 يومًا، وفيه يظهر نجم الذراع، وتشتد فيه الحرارة، والعواصف الترابية.

وعبر تغريدة له على «تويتر»، تحدث الحصيني عن المنزلة الخامسة من منازل الصيف، قائلًا: تقول العرب (عن تلك المنزلة) إذا طلع الذراع، حسرت الشمس القناع.. وأشعلت في الأرض الشعاع.. وترقرق السراب بكل قاع.. وكنست الظباء والسباع كناية عن شدة الحر، إلا أن يصرفه الله.

وفي ذات الإطار، أضاف: تقول العامة «المرزم ملء المحزم» من الرطب، وهو كناية عن كثرة الخراف أو الرطب، موضحًا أن غدًا الإثنين ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، هو أول أيام «المرزم»، ومدته 13 يومًا اعتبارًا من 29/7، ويظهر فيه نجم الذراع، وهو في الصيف، ومدته 13 يومًا، وتستمر شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانًا عواصف ترابية، وهذا هو أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، وتكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، كما يبدأ فيه غريس فسائل النخيل.

