أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف البنيان، اليوم الأحد، أن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية «كلارينت».
وخلال مؤتمر صحفي، أشار البنيان، إلى أن حصة «سابك» في الشركة السويسرية بلغت 25 بالمئة، وهذه النسبة بمثابة «استثمار استراتيجي طويل الأمد»، حسبما أشارت «رويترز».
وذكر البنيان، أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري «سابك» جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع «كلارينت»، والتي أجَّلتها الشركتان.
وكانت «كلارينت» قالت، الخميس الماضي، إنه جرى تعليق محادثات المشروع المشترك مع «سابك» أكبر مساهميها؛ بسبب خلافات حول أسعار الأصول، الأمر الذي يُعد انتكاسة جديدة لشركة صناعة الكيماويات السويسرية التي استقال رئيسها التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «سابك»: لسنا مهتمين بالاستحواذ على «كلارينت» السويسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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