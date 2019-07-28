السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يلتقي مدير الخطوط السعودية بالمنطقة



تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط

وأثنى سموه على جهود العاملين بالخطوط السعودية بالمنطقة، منوهاً بما تلقاه الخطوط السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته أعرب الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه للخطوط السعودية بالمنطقة.

// انتهى //

14:26ت م

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تبوك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة عطيه بن عبدالله الجهني، الذي قدم لسموه تقريرًا مفصلًا عن أعمال وإنجازات الخطوط السعودية بالمنطقة خلال الفترة الماضية الذي يتضمن زيادة في عدد الرحلات والمسافرين من والى تبوك.وأثنى سموه على جهود العاملين بالخطوط السعودية بالمنطقة، منوهاً بما تلقاه الخطوط السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.من جهته أعرب الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه للخطوط السعودية بالمنطقة.// انتهى //14:26ت م0100

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