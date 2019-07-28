حج / وكالة شؤون المسجد النبوي تستعرض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام



المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

استعرض وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري اليوم, الخطة التشغيلية للوكالة لموسم حج هذا العام, بحضور مديري الإدارات والأقسام المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بوكالة شؤون المسجد النبوي, وممثلي وسائل الإعلام.

وبيّن الخضيري أن الخطة التشغيلية لوكالة شؤون المسجد النبوي التي بدأ تنفيذها منذ مطلع شهر ذي القعدة, تركّز على عدة محاور رئيسة تشمل المحور الخدمي، والمحور الإداري والبشري، والمحور التوجيهي والإرشادي، والمحور الهندسي والفني، والمحور الإعلامي والتقني.

كما تتضمن الخطة تقديم العديد من المبادرات التي جرى تطوير بعضها هذا العام, ومن ضمنها مبادرة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" وكذلك استحداث عدة مبادرات أخرى, في إطار منظومة الخدمات الميدانية لخدمة الحجاج والزائرين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية, وفي إطار منظومة الخدمات الشاملة التي هيأتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعناية بالحرمين الشريفين وخدمة ورعاية قاصديهما.

وأفاد أن الخدمات الميدانية تشمل كذلك مهام الإرشاد والتوجيه وتوعية الحجاج والزائرين بأمور دينهم ليؤدوا المناسك والعبادات بالصفة الشرعية, إلى جانب تقديم المنشورات والكتيبات الدينية والتوجيهية والإرشادية وبرامج الخدمة, والخدمات التي تقدمها مكتبة المسجد النبوي, وتنفيذ والحملات التوعوية, والبرامج العلمية التي تبيّن وسطية واعتدال وسماحة الدين, إضافة إلى مشروع الترجمة الفورية لخطب الجمعة إلى عدة لغات بهدف إيصال رسالة هذا الدين لمختلف الحجاج بمختلف لغاتهم, وكذلك إلى لغة الإشارة للصمّ.

وأضاف الخضيري أن الخطة التي يقوم على تنفيذها أكثر من 5000 كادر في قسمي الرجال والنساء تتضمن تقديم كافة الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد النبوي من الحجاج والزائرين وتأمين سقيا المياه, وتوفير الكميات الكافية من المصاحف, وخدمات التنظيم داخل المسجد النبوي وفي السطح والساحات, والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة, وتهيئة الفرش والتكييف والتهوية, ومختلف الخدمات التشغيلية.

وكشف أن وكالة شؤون المسجد النبوي ستقوم هذا العام بتوسعة أعمال سقيا مياه زمزم لتشمل المساجد الكبرى التي يرتادها ضيوف الرحمن في المدينة المنورة من خلال توفير 250 حافظة مياه زمزم مبردة يومياً في مساجد قباء, والقبلتين, والخندق, والميقات, والشهداء.

ونوّه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بالجهود الكبيرة التي تقدمها مختلف الجهات العاملة لخدمة قاصدي المسجد النبوي بما في ذلك منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ومختلف الجهات الحكومية الأخرى, بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس لجنة الحج بالمنطقة, سائلاً الله أن يكلل الجهود بالنجاح والتوفيق, وأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجّهم ومناسكهم.

// انتهى //

14:20ت م

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