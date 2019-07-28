السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يرأس اجتماع لجنة تطبيق مشروع الطفولة المبكرة



الباحة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق28 يوليو 2019 م واس

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, اليوم, اجتماع لجنة تطبيق مشروع الطفولة المبكرة، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية "للبنين والبنات" وأعضاء وعضوات اللجنة المكلفة " عبر الدائرة المغلقة " وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر الاستعدادات لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في المنطقة التي من ضمنها مناقشة جاهزية الإدارات المعنية بتنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور عبدالخالق الزهراني خلال الاجتماع أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى ضرورة تجهيز المدارس الحكومية المستهدفة بالمقرات، والكوادر البشرية المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية المتوافقة مع توجهات الوزارة الجديدة، مضيفاً أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

واستمع المدير العام للتعليم بالباحة إلى الأعمال المنجزة والتقارير الدورية للجان المبادرة والخطة الزمنية لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للمبادرة التعليمية والمدرسية والإدارية والفنية، والتي في مقدمتها إدارة المباني والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي وشؤون المعلمين والموارد البشرية والنقل المدرسي.

وأكد أهمية استغلال التجهيزات المدرسية والتقنية والتعليمية وتأمين احتياجات المدارس من المعلمات والتشكيلات المدرسية والكوادر الإدارية بما يخدم المبادرة، لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تسهم في استقبال طلاب وطالبات الطفولة المبكرة من بداية العام وتهيئة البيئية التعليمية المناسبة والجاذبة لهذه الفئة.

// انتهى //

14:19ت م

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