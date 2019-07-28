السعودية اليوم / بريطانيا : الإرصاد تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات



لندن 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيرًا للمواطنين جراء توقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من البلاد ربما تسبب فيضانات عارمة وإغلاق للطرق.

ودعا المكتب سكان مناطق وسط وشمال غرب إنجلترا وجنوب اسكتلندا وإيرلندا الشمالية الى توقع إستمرار هطول الامطار الغزيرة حتى منتصف ليل اليوم، الأحد.

كما توقع المكتب إنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادم بعد موجة الحر الشديدة التي إجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

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14:17ت م

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