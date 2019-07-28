السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير شؤون أرامكو بالوسطى



بريدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق28 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم، مدير شؤون أرامكو بالوسطى خالد الرميح، يرافقه وكيل مدير شؤون أرامكو بالمنطقة الوسطى نايف العتيبي.

وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالرميح ومرافقه, منوهاً بالدور الكبير لشركة أرامكو ومساهماتها المجتمعية من خلال مشاركاتها الفاعلة في العديد من البرامج والفعاليات في المنطقة ودعمها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وجهودها الوطنية المتميزة.

وأعرب الرميح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله, مشيداً بالتعاون الدائم والبناء الذي تجده الشركة من إمارة المنطقة.

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13:53ت م

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