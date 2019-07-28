السعودية اليوم / هيئة الصحفيين بالأحساء تنظم ورشة عمل بعنوان " التسويق الإعلامي في المؤسسات الغير ربحية "



الدمام 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء غداً ، ورشة عمل بعنوان " التسويق الإعلامي في المؤسسات الغير ربحية " ، يقدمها خالد بن محمد بووشل ، وتستمر لمدة 3 أيام بفندق ضيافة القرية بالهفوف .

وتتضمن الورشة عدة محاور, منها المنتج الإعلامي وتأثيره في الساحة الإعلامية, وتحديد مواصفات المنتج الإعلامي وفق احتياج الجمهور وإدارة منصات التواصل لإطالة دورة حياة المنتج الإعلامي, والخطة الإعلامية وفق المهارات الاختصاصية في الإعلام الحديث.

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13:49ت م

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