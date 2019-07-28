حج / طاقم نسائي سعودي لمراقبة جودة الأطعمة المقدمة لضيوف الرحمن بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا



مكة المكرمة في 25 ذو القعدة 1440 ه الموافق 28 يوليو 2019 م واس

خصصت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا فريقا نسائيا سعوديا لمراقبة جودة الأطعمة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ، بالتعاون مع متعهدي التغذية والإعاشة .

وأوضحت رئيسة الفريق نجلاء كمفر أن العمل يتمحور في التأكد من جودة غذاء حجاج دول جنوب شرق آسيا في مساكنهم بمكة المكرمة، والانتقال إلى الشاعر المقدسة حتى عودتهم إلى أوطانهم، لافتةً النظر أن أفراد الفريق مسؤولات عن حفظ الأطعمة بالتعاون مع متعهدي التغذية والإعاشة، حيث يتم إخضاع كل مايقدم لاختبارات الحفظ والسلامة منذ وصول الأطعمة في حاويات خاصة، مروراً بحفظها في درجة حرارة مناسبة، وصولاً إلى مطابقة الأطباق لقائمة الطعام المرسلة من قبل بعثة الحج المعنية، إضافةً إلى تقييم الوجبة من خلال التذوق المباشر من قبل المختصة للتأكد من خلوها من علامات التلف، مع رصد آراء الحجاج لمعرفة احتياجاتهم.

من جهته أفاد عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع التغذية المطوف عماد عبدالله جوهر، أن حجم الوجبات التي ستقدم لحجاج المؤسسة في المشاعر المقدسة هذا العام تبلغ 3,2 ملايين وجبة متنوعة تقدم بواسطة أكثر من 3 آلاف فرد، وهي تتجاوز ما تم تقديمه في العام الماضي لافتاً النظر إلى أن المؤسسة استضافت 9 طهاة مختصين في الوجبات الإندونيسية لتدريب الطباخين، ومن ثم الإشراف عليهم في المشاعر المقدسة .

// انتهى //

13:43ت م

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