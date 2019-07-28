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الخارجية الإيرانية: زيارة يوسف بن علوي لا تُعد وساطة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة الخارجية، في خبر عاجل منذ قليل، إن زيارة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي لا تُعد وساطةً.
وقام وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بزيارة إلى طهران حيث التقى خلالها، بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية المستمرة.
وأثارت هذه الزيارة العديد من التساؤلات حول أسبابها وهل يحمل وزير خارجية سلطنة عمان في جعبته رسائل من القوى الدولية لطهران، خاصة في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية حادثة احتجاز ناقلة النفط، فضلاً عن استهداف ناقلات النفط في الخليج من قبل إيران.
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