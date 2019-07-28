تعليم الطائف يدمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الطائف

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ، حيث سيتم فيها دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية ” أول – وثاني – وثالث ابتدائي” موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي هذا ضمن استعدادات تعليم الطائف للعام الدراسي الجديد، بعد أن شرعت وزارة التعليم في تطبيق مشروع الطفولة المبكرة، وإسناد تدريسها لمعلمات مؤهلات، وبما يحقق الدمج النفسي والتربوي والتعليمي السريع والسهل للطالب بين مرحلتي الروضة والصفوف الأولية.

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وبلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلًا بين فصول رياض أطفال وصفوف أولية، فيما يبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس نحو 5 آلاف طالب وطالبة، منهم 1440 طالبًا وطالبة من رياض أطفال، و 2749 طالباً وطالبة صفوف أولية.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن تعليم الطائف بدأ مبكرًا في إعداد وتهيئة وتجهيز المدارس المطبقة للطفولة المبكرة لضمان بداية متميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، مضيفًا أنه تم العمل والانتهاء من تعديل دورات المياه بهذه المدارس بما يتوافق مع هذه الفئة من الطلاب كما تم تأثيث فصول رياض الأطفال وتجهيزها بأرضيات الفاينيل وغيرها من التجهيزات اللازمة والضرورية ووسائل التعليم الحديثة.

وأشاد اللهيبي بجهود فريق العمل والتي كانت لها الأثر الكبير في عمليات الإعداد والتجهيز لهذه المدارس بكل يسر وسهولة.