مفتي مصر يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

نوه مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظها الله -، للتيسير على حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.

وقال الدكتور علام، بمناسبة حج هذا العام 1440 هـ إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده تقوم بجهود كبيرة بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة من أجل تقديم جميع أشكال التيسير والمساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبات وفي أمان تام، حتى عودتهم إلى ديارهم.

وأشاد بمشروعات توسعة الحرم وتحسين البنية التحتية لأماكن المناسك التي لم تتوقف يومًا، مثمنا مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي راعت فيه حكومة المملكة العربية السعودية التطوُّر الملحوظ في وسائل الاتصالات والمواصلات في العقود الأخيرة.

وأكد الدكتور شوقي علام حرص حكومة المملكة على الاستفادة من الوسائل العصرية في النقل والمواصلات من أجل القضاء على الازدحام المروري في موسم الحج، وتقليل التلوث السمعي والبيئي ما أمكن، وتقليل المدة الزمنية المستغرَقة في أداء المناسك للحجاج، مشددا على أن ما تلحظه العيون من توسعة مستمرة للحرم المكي وتطوير دائم يتناغم فيه التاريخ مع مقتضيات الواقع وضروراته والمحاولة المستمرة لتيسير أمور الحجيج وتقديم ما يحفظ كرامتهم وأموالهم، وتيسير المناسك عليهم، يجسد الدور الكبير للمملكة في تيسير مناسك الحج والعمرة، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن حكومة المملكة عملت على تطوير جهودها وخدماتها للحرمين الشريفين وفق مقررات الشرع الحنيف، وأنشأت مركز أبحاث الحج ليكون جهة استشارية فنية للجنة الحج العليا والجهات العاملة في مجال الحج وشؤونه، وتتركز جهوده على رصد كل المعلومات وجمع البيانات المفصلة عن مختلف شئون الحج وأمور الحجيج وما يتعلق بهم من خدمات ومرافق.

وأثنى على الخدمات الأمنية والطبية والغذائية التي تقدم إلى حجاج بيت الله الحرام، على حسن تنظيم هذه الحشود الكبيرة من الحجاج وتسييرها عبر المراحل الزمنية والمكانية، خاصة في ظل تعدد ثقافات الحجاج واختلاف لغاتهم وأعمارهم.

وأعرب في ختام تصريحه عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم التيسيرات لهم.