حقوق الإنسان تحدد مؤشرات استغلال صاحب العمل للعمالة المنزلية

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت هيئة حقوق الإنسان إن عدم معرفة العامل أو العاملة المنزلية عنوان سكنهم أو بيانات صاحب العمل، يعتبر من مؤشرات استغلال العمالة المنزلية.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه من المؤشرات الأخرى للاستغلال احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية الخاصة بالعمالة المنزلية، أو عدم تسليمهم الأجر المتفق عليه، أو إجبارهم على القيام بأعمال تختلف جوهرياً عن عملهم الأصلي، أو تشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير.

وأضافت أن عدم توفير الطعام المناسب للعمال المنزلية، أو تعريضهم للإهانات أو التهديد أو العنف الجسدي، أو نقص وقت الراحة المخصص لهم عن تسع ساعات يومياً، يعتبر من مؤشرات الاستغلال.