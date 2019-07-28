شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد صرف «حساب المواطن» بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)
أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عبر حسابه على موقع «تويتر» بأنه بمناسبة عيد إجازة عيد الأضحى المبارك سيتم إيداع مخصص الدعم للمستفيدين من الدفعة الحادية والعشرون يوم (الخميس) الثامن من شهر أغسطس.
الجدير بالذكر أنه يتم ايداع المبالغ الخاصة بحساب المواطن في العاشر من الشهر الميلادي والذي يتوافق هذا العام مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
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