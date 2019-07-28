السعودية | السعودية ترفض رفع الشعارات وإثارة النعرات في الحج

شكرا لقرائتكم السعودية ترفض رفع الشعارات وإثارة النعرات في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن موسم الحج هو موسم أداء نسك وعبادة، لا موسم تُرفع فيه الشعارات أو النعرات أو تثار خلاله الكراهية.

كما أشار آل الشيخ إلى أنه من أراد تسييس الحج أو القيام بأعمال تخالف ما أمر الله به، يجب على جميع المسلمين أن يتصدوا له في بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

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وجاء ذلك رداً على سؤال لمراسل "العربية"، أثناء تدشين الوزير لأكبر حملة توعوية وإرشادية تطلقها الوزارة لموسم الحج، تحت شعار "الحج دعوة ومنهج قويم"، وتستهدف الحجاج في الدرجة الأولى، وكذلك المواطنون والمقيمون وبقية مجتمعات دول العالم.

وأوضح آل الشيخ أن هناك أكثر من 30 ألف خطبة يلقيها خطباء المساجد على مستوى السعودية، كما أن هناك داعيات، من أصحاب الكفاءة والتأهيل الجيد، سيقدمن إجابات على استفسارات الحاجات.

وأفاد آل الشيخ أن الوزارة لم تسجل حالات تجاوز لخطباء في الفترة الماضية، موضحاً أن الخطباء اليوم على وعي تام بإلقاء المفيد والجيد على المصلين والحاضرين.