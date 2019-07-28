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تفقّد أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم الأحد، المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس في طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة، الذي سيسهم في خفض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد نفّذت مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدّسة؛ وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر مِنى المؤدي إلى منشأة الجمرات، بمساحة إجمالية بلغت 3500 م2 تقريباً للإسهام في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.
ويهدف المشروع إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 01:29 PM
يسهم في خفض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية لخدمة الحجيج"أمين مكة" يتفقّد مشروع تخفيض حرارة الشمس بطرق المشاعر المقدّسة
تفقّد أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم الأحد، المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس في طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة، الذي سيسهم في خفض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد نفّذت مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدّسة؛ وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر مِنى المؤدي إلى منشأة الجمرات، بمساحة إجمالية بلغت 3500 م2 تقريباً للإسهام في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.
ويهدف المشروع إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة.
، "أمين مكة" يتفقّد مشروع تخفيض حرارة الشمس بطرق المشاعر المقدّسة ،
المصدر : الخليج 365
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