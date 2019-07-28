، منظومة خدمات متكاملة تقدمها جوازات مطار المدينة الدولي لضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - عناية فائقة وكفاءة تشغيلية ومنصات خدمة عبر الكوادر البشرية المؤهلة

تتواصل في المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، عمليات استقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها كافة الجهات المتناغمة في الأداء بصالات البوابة الجوية الثانية للحرمين الشريفين، بما يتوافق مع توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويحظى زوار المدينة المنورة في صالات الحج بمطار المدينة المنورة بالعناية الفائقة التي يقدمها منسوبو ومنسوبات جوازات منطقة المدينة المنورة المؤهلين على إدارة هذه المنظومة من خلال الكوادر البشرية المدعمة بالأجهزة التقنية الحديثة في منصات الخدمة على مدار الـ 24 ساعة خصوصاً خلال الأيام المقبلة التي تشهد ارتفاعاً تصاعدياً في حركة الملاحة الجوية لمختلف شركات الطيران الدولية، والترحيب بضيوف الرحمن بالحفاوة والترحاب وتقديم سبل الرعاية والعناية بضيف الرحمن.

وثمن مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، متابعة وإشراف أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على منظومة خدمات الحج في المدينة المنورة.

وقال المطيري، حققت كلمات أمير المنطقة التحفيزية لمنسوبي الجوازات خلال زيارته لمتابعة الأداء بمطار المدينة المنورة، وقعاً إيجابياً في نفوس عناصر الجوازات.

وبيّن أن عبارات الإشادة التي وجهها الأمير فيصل بن سلمان رفعت الروح المعنوية لدى فريق العمل الأمر الذي كان له تأثير إيجابي في مستوى الأداء، حيث دائماً ما يؤكد بأن رجل الجوازات هو من يُعطي الانطباع الأول عن الوطن.

102 منصة خدمة:

واستعرض المطيري ملامح الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي بدأت عناصر الجوازات بتنفيذها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري وتتواصل الخدمة حتى نهاية موسم ما قبل الحج.

وأوضح أن الجوازات بالتنسيق مع الجهات المختصة هيأت 102 منصة لخدمة استقبال رحلات القدوم وجهزت بأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة كشف الوثائق المزورة ويعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية 775 عنصرًا بين ضابط وفرد وموظف وموظفة.

عناصر نسائية:

ولفت المطيري إلى أن إدارة الجوازات اعتمدت مشاركة 63 موظفة، بالإضافة إلى دعم الخطة التشغيلية بـ 23 عنصرًا نسائيًا يعملن بصورة مؤقتة خلال فترة الموسم بعد رفعت كفاءتهن من خلال البرامج التدريبية المكثفة بما يؤهلن لإدارة العمل بجودة واحترافية عالية.

خدمة الـ 60 ثانية:

وتحدث مدير جوازات المنطقة عن آلية عمل موظفي منصات الخدمة في جوازات المطار حيث قال: حددت الخطة التشغيلية معياراً زمنياً لا يتجاوز 60 ثانية لخدمة الزائر في منصة الخدمة، ويشمل ذلك جلب البيانات آلياً وفحص تأشيرات الدخول في جوازات السفر وتسديد المعلومات على النظام الإلكتروني بعد التحقق من سلامة الوثائق وخلال هذه العملية يتم تسجيل هوية الحاج من خلال بصمة أصابع اليد والتقاط صورة شخصية تدرج ضمن سجل بيانات النظام الموحد للمديرية العامة للجوازات وتنتهي هذه العملية بالترحيب بزائر المدينة المنورة.

كفاءة التشغيل:

وأكد العميد المطيري أن عمليات الاستقبال في مطار المدينة المنورة، تسير وفق خطة منهجية تشرف عليها لجنة الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة، ولم تُرصد أي ملاحظات تُذكر خلال الأيام التشغيلية الماضية الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والانسجام بين مختلف القطاعات العاملة في المنفذ الجوي للمدينة المنورة الذي يستقبل يومياً رحلات الحج والرحلات المجدولة بكفاءة تشغيلية عالية.

160 طالبًا مشاركًا:

وبيّن المطيري أن 160 طالباً من طلاب معهد المديرية العامة للجوازات يشاركون هذا العام في تنفيذ خطة الاستقبال بالمطار، وأوضح أن طلاب المعهد المشاركين خضعوا لمجموعة شاملة من البرامج التدريبية التي تؤهلهم للمشاركة في منظومة الخدمة في المطار.

خدمة ذوي الإعاقة:

وألمح إلى أن الخطة شملت تعزيز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم بصورة استثنائية وخصصت جوازات المطار نحو 10 منصات لخدمة هذه الفئة وشرعت الجهة المختصة بتحديد العناصر المعنية بتقديم هذه الخدمة.